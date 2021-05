Les Crayons se dévoilent

Quand il a commencé à les peindre il y a une dizaine d’années, les Crayons n’étaient que des objets assez simples, progressivement ils ont pris la forme de personnages de plus en plus complexes, détaillés, jusqu’à en devenir ces personnages sympathiques, attachants. " On accorde un capital sympathie à mes personnages parce qu’ils représentent quelque chose de lisible pour le commun des mortels, j’en ai bien conscience, mais j’ai surtout conscience de la méconnaissance que les gens ont du graffiti, la plupart des gens ignorent tout de la qualité du travail de certains graffeurs et pourtant il y en a beaucoup !"

Les Crayons sont partout sur les murs de Bruxelles. Ils sont devenus incontournables dans le monde du graffiti bruxellois. Difficile de sortir de chez soi sans en apercevoir un au bout de quelques minutes. " A un moment j’ai arrêté de compter les crayons que je peignais en rue, explique Créons l’artiste qui réalise ces personnages. J’ai arrêté quand ça dépassait les 100 et ça a vite été le cas ! Dans le graffiti, cette notion de quantité est très présente, mais à un moment ça ne m’a plus vraiment parlé donc je ne me concentrais pas vraiment sur la répétition, je voulais surtout apporter à chaque fois quelque chose de neuf à mes créations. Donc là je ne saurais pas vraiment donner de chiffre… ça a largement dépassé 1000 ou 2000. "

" Peindre en rue … un besoin ! "

Un crayon en rue - © https://www.facebook.com/Les-crayons-1454607918094799

Créons est un artiste issu du graffiti, il revendique ses interventions en rue, sans autorisation, cela fait partie de sa démarche : " Le graffiti était déjà présent dans ma vie bien avant les crayons, peindre en rue, c’était déjà pour moi un besoin. Comme on a des besoins assez primaires, on ne sait pas vraiment d’où ça vient mais on sait qu’il y a quelque chose qu’il faut qu’on assouvisse et quand on l’a fait, on a envie de le refaire encore et encore et on comprend à ce moment là que c’était vraiment un besoin. L’ego a sans doute quelque chose à voir avec tout ça, mais je crois que c’est éminemment plus complexe que ça. C’est une manière de me rassurer, de me repérer, de trouver une place, de me faire plaisir, je crois qu’il y a énormément de notions et qu’on ne peut pas réduire le fait de peindre dans la rue à une question d’ego. "

Quant à l’aspect illégal de la chose, Créons ne voit pas son travail comme un acte de vandalisme "Dire que j’embellis la ville, ce serait prétentieux, mais dire que je la dégrade ce ne serait pas juste non plus. Je ne crois pas que mettre de la peinture sur un mur abime quelque chose et annihile son fonctionnement. Le mot vandale c’est un mot assez dure pour parler de la peinture. C’est vrai je transgresse une règle, mais ce n’est pas le fait d’être un vandale qui me motive, non. "