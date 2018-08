Les communes bruxelloises pourraient économiser 5 millions d'euros par an selon Agoria

Les 19 communes de Bruxelles pourraient économiser cinq millions d'euros par an sur leur facture d'électricité pendant 10 ans, rapporte mardi la fédération de l'industrie technologique Agoria sur base de ses calculs. Comment ? En équipant l'ensemble de leur éclairage public de la technologie LED.

Selon Agoria, cette adaptation permettrait aux communes d'économiser, au minimum, 50 millions d'euros sur 10 ans et de réduire les émissions de CO2 de 15.000 tonnes chaque année.

Actuellement, sur les 85.000 luminaires des voiries communales gérés par Sibelga, seul 1,7% est équipé de LED, affirme la fédération. "À titre de comparaison, 2,5% des routes communales wallonnes et 5% des routes communales flamandes sont éclairées par des systèmes LED. Aux Pays-Bas (10%) et en France (7%), la transition a été amorcée il y a longtemps déjà", poursuit-elle. Pour son responsable de Bruxelles, René Konings, "nous nous imposons des coûts inutiles". Et d'arguer qu'outre une économie directe sur la facture, les lampes LED "durent plus longtemps et sont donc moins coûteuses à entretenir".

D'une économie de 50% avec un éclairage LED non connecté, l'on pourrait même atteindre 60 à 80% d'économie d'énergie si les communes optent pour des systèmes d'éclairage connectés, affirme encore Agoria.