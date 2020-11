Les communes bruxelloises devraient pouvoir absorber l'impact de la crise en 2020

La majorité des communes bruxelloises devraient pouvoir absorber l'impact de la crise tel qu'il est estimé actuellement pour 2020, grâce aux résultats antérieurs et aux fonds de réserve qu'elles ont constitué, a affirmé mardi le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI).

Interrogé par plusieurs députés de la commission des Affaires intérieures du parlement régional, le ministre a appuyé son propos sur les comptes de 17 des 19 communes de la capitale reçus par l'administration régionale. Ceux-ci font selon lui apparaître qu'aucune commune n'était déficitaire à l'exercice cumulé en date du 31 décembre dernier.

Manquent encore à l'appel, les comptes des communes d'Anderlecht et de Saint-Josse Ten Noode.

Le ministre a précisé qu'il avait demandé en juin dernier à Bruxelles Pouvoirs Locaux de réaliser une première estimation de l'impact du Covid-19 sur l'exercice 2020.

Cet impact a été évalué tant au niveau des recettes (par exemple le manque à gagner sur certaines recettes fiscales) qu'au niveau des dépenses.

D'après M. Clerfayt, l'impact net estimé se situerait entre 98 et 114 millions d'euros, sous réserve d'un affinement de cette première évaluation basée sur les informations disponibles fin juin-début juillet. Depuis lors, la majorité des communes a rentré des modifications budgétaires avec leurs propres estimations, et d'autre part les estimations macroéconomiques ont également évolué.

L'actualisation de cette analyse est en cours.

"Il apparaît que les comptes sont bien meilleurs qu'attendu et qu'aucune commune à ce jour n'était déficitaire à l'exercice cumulé au 31 décembre dernier", a notamment dit le ministre sur foi des comptes de dix-sept communes.

De plus, la plupart d'entre elles disposent aussi de fonds de réserves ordinaires pour des montants très conséquents, en tout, de l'ordre de 100 millions d'euros.

"Sur base de cette première analyse qui doit encore être affinée et actualisée, on peut donc estimer que la majorité des communes devraient pouvoir absorber l'impact de la crise tel qu'il est estimé actuellement pour 2020, grâce aux résultats antérieurs et aux fonds de réserve", a ajouté Bernard Clerfayt.

D'après lui, les communes de Berchem-Sainte-Agathe et d'Evere apparaissent plus fragilisées que les autres.

La Région ne prévoit pas de fonds de compensation de manière absolue pour aider les communes à faire face à la crise. Leur situation sera toutefois examinée au cas par cas. Le budget 2021 prévoit par ailleurs des marges accrues pour le Fonds de Refinancement des Trésoreries communales, a encore dit le ministre.