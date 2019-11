Les collectes de Bruxelles-Propreté devraient reprendre normalement ce mardi

Depuis plusieurs jours, une grève perlée perturbait le ramassage des sacs poubelles en région bruxelloise. Les éboueurs avaient décidé d'observer à la lettre les consigne de sécurité : ne prendre qu'un seul sac par main, ne pas se précipiter ou respecter les temps de pause. Avec pour résultat que de nombreuses tournées n'ont pas pu être effectuées dans les temps impartis.

Le "fini-fini" en question

Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la volonté de la direction générale de Bruxelles-Propreté de discuter d'un possible aménagement du "fini-fini". Ce système permet au personnel effectuant les tournées d'être libéré dès que les deux-tiers des camions d'un secteur ont regagné le dépôt. La direction envisageait d'augmenter ce seuil à 90% dans le souci de réduire le nombre d'accidents du travail causés par la précipitation de certains travailleurs.

Le point figurait à l'ordre du jour de la concertation sociale du 5 décembre. La direction générale insiste sur le fait qu'aucune décision n'avait été prise et qu'il ne s'agissait que d'en discuter. Mais pour les agents effectuant les tournées de ramassage, il n'est manifestement pas question d'aborder le sujet. Dans un souci d'apaisement et dans l'intérêt du service au public, la direction de l'Agence a suspendu le point litigieux lors de la prochaine concertation. Le représentant du SLFP (Syndicat Libre de la Fonction publique, libéral) s'est félicité de cette décision, qui met un terme au mouvement de mécontentement du personnel.

Schaerbeek mécontente

La commune de Schaerbeek a exprimé son ras-le-bol face à l'absence de rattrapage de l'Agence Bruxelles-Propreté à la suite des nombreux sacs poubelles laissés dans les rues à cause des collectes inachevées. Schaerbeek a donc décidé de se substituer à l'ABP pour ramasser les sacs non collectés dans les rues les plus sales ce lundi et demain mardi. Normalement, les tournées devraient reprendre un cours normal dès demain.