Les coiffeurs interdits de pratiquer, mais… plutôt faciles à engager à Bruxelles

Certains d’entre nous ont sans doute un peu de mal en ce moment à se reconnaître dans le miroir. La faute en partie à des cheveux plus longs et en désordre que d’habitude. Les coiffeurs et autres métiers de contacts jugés non-essentiels sont en effet à nouveau fermés, depuis le 2 novembre. Mais certains coiffeurs continuent malgré tout d’exercer directement au domicile des clients. Ce qui est illégal. Et pourtant, notamment à Bruxelles, ils ne sont pas très compliqués à trouver.

"- Euh… pour l’instant, non, malheureusement ce n’est pas légal ce qu’on fait. Mais quand on regarde dans la rue, les gens bien coiffés et bien rasés, ce n’est sans doute pas un hasard.

Il propose une coupe homme au domicile du client pour 15 euros (+ 5 euros de frais de déplacement). Notre interlocuteur explique qu’il a déjà un rendez-vous prévu dans l’après-midi au domicile de client, mais qu’il suffit de lui envoyer par message l’heure à laquelle nous souhaitons qu’il passe chez nous, ainsi que notre adresse, et il s’arrangera pour être là. Et quand on lui demande si tout cela est légal ?

Quelques clics sur les réseaux sociaux et une poignée de secondes plus tard un premier numéro de GSM apparaît. Nous le composons et il décroche. A l’autre bout du fil, un homme dont le salon de coiffure est actuellement fermé. Mais, précise-t-il, "je me déplace, partout à Bruxelles".

Des contrôles ont lieu, mais ils sont difficiles

Des cas comme ça, la Fédération des coiffeurs de Belgique en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais Patrick Dumont, l’un de ses responsables, ne les défend pas. "Non, en tant que fédération, on dit clairement qu’il ne faut pas le faire. On peut, sur le plan humain, comprendre peut-être les motivations de certains".

Notamment en région bruxelloise, puisque les primes régionales promises aux coiffeurs pour le deuxième confinement début novembre, n’ont pas encore été versées. Or, ces coiffeurs, même fermés, doivent continuer à payer leur loyer, leurs charges, leurs assurances et autres. "Et pour l’instant, ils ne touchent que le droit passerelle de la part du fédéral pour payer leurs factures personnelles et celles de leurs activités". Patrick Dumont qui ajoute que travailler clandestinement à domicile fait au final plus de mal à son secteur. "C’est ce type de comportement qui va retarder la réouverture officielle de tous ceux et toutes celles qui respectent les règles".

Mais les coiffeurs clandestins sont évidemment très difficiles à repérer, confirme le Service Publique Fédéral économie. Des contrôles ont bien lieu. "Il y en a d’ailleurs eu 2.740 en Belgique menés par l’inspection économique entre le 1er décembre et le 5 janvier à propos de nouvelles mesures corona", explique le SPF. "62% d’entre eux ont concerné les coiffeurs. Et il est constaté que les personnes et entreprises contrôlées respectent dans l’ensemble ces mesures spécifiques".