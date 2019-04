Les chiens sans laisse posent de plus en plus problème en forêt de Soignes

Des chiens, vous en croiserez certainement si vous vous baladez en Forêt de Soignes ce week-end. Une rencontre qui peut s'avérer renversante. "Parfois quelqu'un s'amène avec dix chiens, quinze chiens, qui en plus ne sont pas tenus en laisse", dénonce Florence, une promeneuse habituée des leiux. "Je me suis déjà fait renverser quand l'un d'entre eux m'a sauté dessus par derrière alors que je ne m'y attendais pas. Donc, boum, je me suis retrouvée par terre".

Le faute aux "promeneurs de chiens"

Les dogwalkers ou littéralement les "promeneurs de chien" pour particuliers sont pointés du doigt. Ils ont fait gonfler le nombre de chiens présents dans la forêt. Présents et bien souvent sans laisse.

Sébastien est professionnel depuis 10 ans et pour lui, connaître les règles et les respecter, c'est la base de son métier. "Ici par exemple, je me promène avec un terrier. Eh bien, je l'empêche de creuser, je ne veux pas qu'il dérange la faune. Si on est sur un chemin, le chien va aller un peu sur le bas-côté, ce n'est pas grave. Mais je ne le laisse jamais aller chasser. Il sera toujours à côté de moi".

Le contrôle, c'est la condition pour lâcher son chien dans certaines zones de la partie bruxelloise de la forêt de soignes. Parce que cette forêt, elle se situe sur trois régions, avec des règles différentes. En Wallonie, le chien doit être attaché partout. Même chose en région flamande sauf dans certaines petites zones où le chien peut se promener en toute liberté. En Région bruxelloise, la laisse n’est obligatoire que dans les zones de protection.

En dehors de ces zones, il faut pouvoir anticiper. "Là, vous voyez un groupe qui arrive. Et bien, je me mets sur le côté avec les chiens", précise Sébastien. La condition pour que le chien reste le meilleur ami de l'homme... et des autres occupants de la forêt.