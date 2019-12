Les championnats de Belgique de beatbox réunissent une quarantaine de participants à Saint-Josse

Les championnats de Belgique de beatbox se sont déroulés ce samedi à Saint-Josse, à deux pas de la Place Rogier. Ils ont rassemblé une quarantaine de participants répartis dans plusieurs catégories. Le beatbox (appelé aussi "human beatbox" ou boîte à rythmes humaine) consiste à faire de la musique en imitant les instruments avec la bouche.

Pas évident d'en vivre

Si quelques pratiquants belges peuvent se targuer de vivre de leur art, ils sont peu nombreux à être professionnels. "Shangai", lui, se range plutôt dans la catégorie des débutants, même s'il pratique depuis 4 ou 5 ans déjà. Il participe en effet à ses premiers championnats de Belgique et, quand nous l'avons rencontré, s'apprêtait à monter sur scène pour la première fois. Sa spécialité? "Les roulements et la basse". Shangai est venu au beatbox par son père. "C'est lui qui m'a fait découvrir ça avec un film. Je pense que c'est Will Smith qui faisait un petit truc de beatbox, tout vite fait, hein, mais ça m'a beaucoup plus, j'ai trouvé ça stylé. J'avais envie d'essayer, j'ai essayé, je me suis entraîné. (...) Depuis que j'ai découvert le beatbox, mon instrument, c'est ma bouche".

Les quelques participants francophones que nous avons rencontrés ne venaient pas forcément pour remporter ces championnats, majoritairement disputés par des artistes venus du Nord du pays. Dans la petite salle bondée et surchauffée, l'ambiance était en tout cas du genre survolté.