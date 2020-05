Les centres de contrôle technique (enfin) rouverts à Bruxelles

Depuis ce lundi matin, les conducteurs bruxellois peuvent à nouveau accéder aux centre de contrôles techniques. La Wallonie et la Flandre avaient déjà rouvert les leurs il y a quelques jours. Mais à Bruxelles, le délais a donc été plus long.

Pourtant, ce matin, pas de file devant le centre de Schaerbeek. Et pour cause, puisque pour faire contrôler son véhicule, il fallait avoir pris rendez-vous.

La souris au volant a échappé aux chats policiers Certains attendaient d'ailleurs cela depuis longtemps, comme ce conducteur par exemple, qui a sans doute choisi le plus mauvais moment pour avoir un accident avec son ancien véhicule. "J'ai fait un accident avec ma voiture durant la première semaine de confinement. J'ai donc été chercher un véhicule d'occasion pour la remplacer et pour dépanner en attendant". Mais puisque les centre de contrôles techniques étaient fermés, la situation a été un peu plus délicate. "Je ne pouvais pas obtenir de carte verte. Ce qui signifie que, normalement, je ne pouvais pas conduire ce véhicule. Mais comme je devais me rendre tous les jours au travail, j'ai quand même dû l'utiliser. Heureusement, j'ai eu la chance de ne pas me faire contrôler sur les routes. C'est comme jouer au chat et à la souris avec la police. J'ai eu la chance de gagner. Mais je n'en suis pas fier. J'aurais préféré pouvoir faire autrement".

Aucune file et peu de monde en ce lundi de réouverture des centres de contrôle technique bruxellois. Les visites se faisant uniquement sur rendez-vous et en donnant priorité à certaines catégories de véhicules. - © B. Schmitz - RTBF

Des camionnettes de Bpost bloquées au garage Des véhicules d'occasion vendus, mais en attente de contrôle, comme ici. Mais aussi des véhicules qui avaient reçu une carte rouge et devaient se représenter. "Il y en aurait plusieurs milliers en ce moment à Bruxelles", selon la porte-parole des centres ACT Marie de Backer. "C'est pour cela que nous avons décidé d'ouvrir déjà aujourd'hui et de ne pas attendre encore plus longtemps. Pour pouvoir apporter une solution à toutes ces personnes. Nous leur donnons d'ailleurs priorité pour prendre rendez-vous, ainsi qu'à d'autres types de véhicules, comme les bus, les camions,... Bref, les véhicules qui sont considérés comme prioritaires, surtout en ce moment". Des véhicules comme cette camionnette siglée aux couleurs de Bpost et qui attend désespérément d'être livrée afin de pouvoir aller transporter des lettres et des colis. "Cela fait un ou deux mois que nous attendions de pouvoir la faire passer", explique son conducteur, le représentant du garage qui doit livrer ce nouveau véhicule à La Poste. "Et il y en a d'autres qui sont en attente chez nous". Cette réouverture des centre de contrôle technique bruxellois, pour beaucoup, c'est donc un soulagement. A noter qu'il ne faut pas s'inquiéter si la date d'échéance de votre contrôle technique est proche ou déjà dépassée. Le gouvernement a, en effet, étendu automatiquement de six mois la validité de votre carte de contrôle technique. Et cela, autant pour faciliter la vie des conducteurs que pour permettre de rattraper progressivement les retards de contrôles accumulés dans les centres. Par contre, si vous devez passer ou repasser votre permis de conduire, théorique ou pratique, sachez que là, c'est toujours fermé et qu'une date de réouverture n'a pas encore été annoncée.