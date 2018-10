Les Bruxellois (un peu) plus équipés pour apprendre le néerlandais

Spreekt u Nederlands ? Cette question, de nombreux employeurs la posent à Bruxelles au moment de recruter. Sauf que la réponse est souvent "non" ou "un petit peu". Alors, pour changer les choses et favoriser l'accès à l'emploi, un outil supplémentaire existe : Brulingua. Il s'agit d'une plateforme gratuite d'apprentissage de langues sur internet et qui, depuis ce mardi 2 octobre, est accessible à tous les Bruxellois. Jusqu'ici, elle était réservée aux seuls demandeurs d'emplois inscrits chez Actiris.

Il suffit de quelques minutes pour s'inscrire et ensuite, on peut accéder à des exercices de vocabulaire, de grammaire ou encore à des vidéos en pour apprendre le néerlandais, l'anglais, l'allemand ou le français comme langue étrangère. Le néerlandais, c'est d'ailleurs la langue qui cartonne sur Brulingua. Depuis son lancement il y a cinq ans, le site a attiré quelque 40 000 demandeurs d'emplois. Plus de la moitié pour se lancer dans l'apprentissage de la langue de Vondel.

"Cela n'a rien d'étonnant", confie Jan Gatz, le porte-parole d'Actiris. "A Bruxelles, la moitié des offres d'emplois publiées exigent un certain niveau de connaissances du néerlandais, alors que la très grosse majorité des demandeurs d'emploi sont enregistrés comme francophones".

Le manque de connaissance du néerlandais est d'ailleurs l'un des plus gros freins sur le marché de l'emploi à Bruxelles, avec le manque de qualifications. "Pour vous donner un chiffre, à peine 7% des demandeurs d'emplois inscrits chez Actiris déclarent parler les deux langues, français et néerlandais, à un niveau correct. Autrement dit, lorsqu'on est bilingue, on augmente considérablement ses chances de décrocher un job et on ne reste pas longtemps demandeur d'emploi chez Actiris".