Les Bruxellois ne se ruent pas sur les primes énergie

8.400 primes énergie accordées aux ménages en 2018. Un chiffre qui est en hausse par rapport à 2017. Pourtant, c'est moins que ce que le gouvernement avait prévu. Ensemble, ces primes représentent 14 millions d'euros, alors que le gouvernement avait budgeté une enveloppe de 22 millions ! Alors pourquoi les Bruxellois en profitent si peu ? Pour comprendre, nous nous sommes rendus dans les locaux de Homegrade, un organisme qui conseille les bruxellois désirant rénover leur logement.

Des Bruxellois comme Vincent et Cécile. Ils viennent d’acheter une maison et avant d’emménager, de lourdes rénovations s’imposent. Il faut refaire l’isolation, la toiture, la façade, changer la chaudière et l’installation électrique. "On n'a pas encore vraiment d'idée sur ce à quoi on a droit. On a tenté de se renseigner sur internet, mais c'est compliqué. On a donc décidé de venir se renseigner ici directement en face à face", explique Vincent.

Sur place, le jeune couple reçoit les conseils de Serge Wary. "Mon rôle ici est d'expliquer les différents critères techniques qui vont avec les différentes primes. Et donc, je les aide à voir dans quel niveau de primes ils sont".