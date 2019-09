Les Bruxellois invités à voter pour les artistes qui embelliront les stations de pré-métro

Bruxelles Mobilité et la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) invitent les citoyens à voter en faveur de leur projet artistique préféré pour embellir les trémies de la station de pré-métro Lemonnier et celles au niveau du boulevard Jamar en sortant de l'arrêt Gare du Midi. Le vote est disponible pour les navetteurs et riverains à partir de ce mercredi jusqu'au 11 septembre.

Cet été, les deux organismes bruxellois ont lancé un appel à projets, dans la continuité de leur politique d'intégration des œuvres d'art dans le réseau de transport public. Une quarantaine de dossiers sont parvenus à la Région. Un comité de spécialistes et acteurs du quartier ont ensuite gardé les sept meilleures propositions sur la base d'une série de critères (faisabilité, qualité artistique, techniques utilisées...).

"Les trémies sont ces rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol. L'objectif est de valoriser ces espace 'perdus' et mieux les intégrer dans l'environnement urbain", souligne le communiqué de Bruxelles Mobilité et la Stib. Les projets sélectionnés seront réalisés à l'automne.