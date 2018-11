Les Bruxellois invités à déposer leurs piles usagées dans les Recyparcs cette semaine

Les Bruxellois sont invités à déposer leurs piles usagées dans les Recyparcs de la capitale à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des Déchets, indique Bebat, l'ASBL responsable de la collecte, du tri et du recyclage de celles-ci. Les personnes qui feront ce geste samedi se verront d'ailleurs offrir un testeur de piles gratuit.

Durant cette semaine européenne, qui a débuté samedi dernier et durera jusqu'à dimanche, plus de 10.000 actions et initiatives seront menées dans toute l'Europe dans le but de réduire les volumes de déchets produits quotidiennement.

Faire connaître les Recyparcs

Dans ce cadre, Bebat et Bruxelles Environnement souhaitent faire davantage connaître les Recyparcs de la capitale. L'ASBL spécialisée dans la collecte et le recyclage des piles et batteries usagées invite pour cela les Bruxellois à y déposer ces objets devenus inutiles. Elle offrira un testeur de piles (qui en vérifie la charge) gratuit à ceux qui poseront ce geste samedi dans un des parcs à conteneurs participants (Auderghem, Bruxelles Nord (le long du Canal), Evere, Forest, Saint-Josse-ten-Noode et Woluwé-Saint-Pierre).

Des substances réutilisables

Selon Bebat, une famille belge possède en moyenne 125 piles, dont 13 sont vides. Celles-ci contiennent de nombreuses substances, notamment du zinc, du fer, du plastique, du manganèse, de l'alcalin et du zinc-carbone, qui peuvent être réutilisées dans de multiples applications comme les batteries, les toitures, les tuyaux, l'industrie de galvanisation et même la construction de routes.

Avec plus de 3.000 tonnes de piles collectées et un taux de collecte de 60,7% en 2017, la Belgique figure parmi les leaders en Europe.