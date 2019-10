Les bruxellois consultés sur l'avenir de leur ville à l'horizon 2040

Quelque 80.000 familles bruxelloises ont reçu dans leur boîte aux lettres une invitation à participer à une vaste enquête portant sur l'avenir de la Ville de Bruxelles en vue de l'élaboration du futur Plan Communal de Développement Durable (PCDD). Celui-ci vise l'horizon 2040.

Cette première phase du processus de participation permettra aux Bruxellois(e)s de donner leur avis sur la situation urbaine actuelle en répondant à des questions autour de sept thématiques: le milieu urbain, l'environnement, la mobilité, le vivre-ensemble, le développement économique et la gouvernance. Les habitant(e)s peuvent indiquer quels sont, selon eux, les enjeux prioritaires pour la ville.

Sur base de cette analyse, un bureau d'étude externe sera chargé d'établir un plan d'action qui sera lui aussi soumis à la population qui pourra intervenir concrètement, à travers des ateliers et des workshops. D'ici fin 2020, le plan d'action doit être finalisé et la Ville pourra alors commencer à établir le Plan Communal de Développement Durable.

Ecologie et infrastructures au menu

Selon le bourgmestre Philippe Close (PS) et les échevins Ans Persoons (Urbanisme - change.brussels) et Benoît Hellings (Climat - Ecolo), la ville veut une amélioration fondamentale de la qualité environnementale. Les priorités seront, entre autres, de veiller à plus de verdure dans l'espace public, d'améliorer la qualité de l'air et de combattre ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbaine.

La Ville souhaite également développer un rapport de proximité avec les habitant(e)s en renforçant la participation et la bonne gouvernance. Une autre pilier essentiel est "la ville à proximité" qui assure la proximité des infrastructures pour chaque habitant(e) qui devrait à terme avoir accès en 10 minutes à pied à l'école, les plaines de jeux, les espaces verts...

Une enquête de grande ampleur

En plus des flyers distribués dans les boîtes aux lettres, la campagne de communication entourant l'initiative sera également visible sur les canaux de communication de la STIB, les véhicules de la Ville, les sites web et réseaux sociaux ainsi que sur le grand écran de la Place De Brouckère.

L'enquête elle-même est en ligne via le lien www.bruxelles.be/lavilleendevenir depuis le 14 octobre et jusqu'au 15 novembre. Petite cerise sur le gâteau: les participant(e)s ont une chance de gagner un ticket duo pour assister au match Belgique-Chypre au Stade Roi Baudouin.