Les bons plans pour enfin se sentir en été à Bruxelles

Même si beaucoup d’événements ont été supprimés cet été à cause de la crise sanitaire, d’autres bons plans ont été programmés. Il faut les chercher un peu, mais il y en a ! Dans le magazine Moustique de cette semaine, la journaliste Jehanne Bergé a concocté une liste d’endroits à découvrir à Bruxelles pour profiter du beau temps cet été tout en respectant les mesures sanitaires.

Pour flâner pleinement à Bruxelles, la journaliste propose des guinguettes, des bars en plein air, des karaokés, des concerts en plein air, mais aussi des thés dansants pour séniors. "En plein air ou en mode confiné, il y a un peu pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les styles" nous précise-t-elle.

Des guinguettes, à Bruxelles, il y en a pour tout le monde, selon les envies de chacun. Et cet été, elles ont la cote ! Jehanne Bergé continue : "Justement, dans l’article, j’ai classé les différentes guinguettes en fonction des différents genres et des différents types, donc ça dépend des attentes de chacun".

Pour ceux qui regrettent de ne pas pouvoir sortir en boîte de nuit, elle propose différents idées, comme le karaoké. "Il y a un super plan pour pouvoir, dans sa bulle, faire la fête, danser, chanter, s’amuser comme dans une mini boîte de nuit, mais à cinq" raconte la journaliste. Mais ce n’est pas tout, elle continue : "Il y a des événements en plein air, des sortes de clubs, comme le Fuse qui organise des soirées à Tour & Taxis. Il y a aussi le Recyclart aussi qui organise son festival d’été". Des idées en tout cas qui donnent envie de sortir et de profiter pleinement de l'été.

