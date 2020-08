Les balades vertes de l'été, même pour les personnes sans voiture

Dans le magazine Femmes d’aujourd’hui (disponible en librairie jusque jeudi), la journaliste freelance Christine Masuy nous fait découvrir six balades faciles d’accès pour ceux qui n’ont pas de voiture. Un concept très pratique, surtout pour les bruxellois, bloqués en ville, sans voiture ! Chaque balade débute près d’une gare et se termine près d’une autre gare belge.

Christine Masuy nous raconte comment ces promenades se déroulent : "Alors le principe est très simple. Ce sont six balades qui ont été conçues entre deux gares SNCB. Vous partez d’une première gare, vous faites cinq, dix, quinze kilomètres selon votre choix, jusqu’à une deuxième gare et de là, vous repartez tranquillement chez vous. Ce qui veut dire que vous pouvez vous balader aux quatre coins de la Belgique sans devoir prendre votre voiture".

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Dans la région bruxelloise, un circuit est proposé entre la gare de La Hulpe et celle de Boitsfort. Le parcours compte soit 14 soit 18 kilomètres. Christine Masuy nous en dit un peu plus : "La balade passe bien sûr près du château de La Hulpe et par la forêt de Soignes. C’est vrai que les bruxellois connaissent bien la forêt de Soignes, mais souvent on a tendance à aller aux mêmes endroits. On se gare au même endroit et on fait un peu le même parcours. Là, avec cette balade, c’est l’occasion de découvrir d’autres coins de cette forêt, qui est d’ailleurs très diversifiée : des larges drèves rectilignes jusqu’au petit sentier serpentant le long de l’eau. Vous redécouvrirez donc des choses entre La Hulpe, en passant par Groenendael en Flandres et en terminant à Boitsfort".

Parmi les cinq autres balades, une se situe en Ardennes, une en région liégeoise, une dans la vallée de la Meuse et du Bocq, une dans le Hainaut vert, et la dernière aux pays des Collines. Chaque balade passe par des endroits somptueux et historiques, pour nous faire découvrir la beauté du pays et nous faire prendre l’air !

