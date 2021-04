Les aventures des faucons pèlerins de l'ULB à suivre en streaming

Les amateurs peuvent désormais suivre, de chez eux, en streaming, l’évolution d’un couple de faucons pèlerins installés au campus du Solbosch (ULB), jusqu’à la fin mai, indique vendredi l’Université Libre de Bruxelles.

Cela sera possible grâce au projet "Faucons pour tous" développé par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Le couple a élu domicile au printemps 2019 en haut de la tour du bâtiment A. Il y a niché avec succès cette même année ainsi qu’au printemps passé, précise l’ULB.

Les faucons sont revenus cette année et couvent depuis le 8 mars. L’éclosion des premiers fauconneaux devrait avoir lieu autour du 12 avril. Il est désormais possible d’admirer ce spectacle 24 heures/24, grâce à la caméra installée en haut de la tour, sur www.fauconpelerins.be. Fin mai, les fauconneaux devraient avoir quitté le nid.

Fruit d’une collaboration entre l’ULB et l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, cette caméra permet de suivre en direct la nidification des rapaces, de sensibiliser au patrimoine naturel et de montrer les résultats obtenus par les mesures pour la conservation de la nature. L’analyse des images enregistrées permettra aussi aux chercheurs d’étudier la vie et le régime alimentaire du couple pendant sa nidification.

Le Faucon pèlerin avait presque totalement disparu d’Europe. Il est de retour en Belgique depuis 1994 et établi dans la capitale depuis le milieu des années 90. Bruxelles est devenue la cité des Faucons pèlerins, on recense aujourd’hui une quinzaine de couples sur près de 200 dans toute la Belgique.