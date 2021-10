Les artisans bruxellois partageront leur savoir-faire et leurs secrets du 4 au 21 novembre

"J’ai d’abord voulu mettre en place un parcours à la découverte des artisans mais ensuite j’ai décidé d’ouvrir nos coulisses et de montrer comment nous fabriquons un produit de A à Z. indique l’intéressée.

Dans le cadre du plan de relance de la Ville de Bruxelles, la première édition du Brussels Artisanal Workshops se déroulera du 4 au 21 novembre dans différents lieux de la capitale. Quatorze artisans et commerçants en profiteront pour faire découvrir les coulisses de leur activité au travers de divers ateliers créatifs.

Chez Natacha Cadonici, par exemple, les participants pourront transformer un vieux vêtement qu’ils n’utilisent plus en un nouveau grâce à quelques interventions simples. L’atelier montre comment l’artisanat peut apporter de la valeur ajoutée et pourquoi ces produits sont souvent un peu plus chers en raison de la main-d’œuvre.

"Grâce aux Brussels Artisanal Workshops, nous pouvons mettre en lumière ces petits entrepreneurs, qui ont été durement touchés par la crise sanitaire. De cette façon, les visiteurs peuvent redécouvrir leurs qualités", explique l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain.

Les inscriptions aux ateliers payants peut se faire via le site www.baw.brussels.