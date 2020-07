Les adresses pour se sentir aux États-Unis sans quitter Bruxelles

Pour une partie des Belges, l’été ne sera pas synonyme de voyage exotique. Le magazine Femmes d’Aujourd’hui propose à ses lecteurs toute une série d’adresses aux couleurs américaines. Des bons plans pour s’immerger dans une autre culture sans quitter la Belgique. Le journaliste Nicolas Balmet signe l’article, il était interviewé dans la matinale de Bruxelles Matin.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse écrite. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Pour être certain de renseigner les meilleures adresses qui sentent bon les États-Unis, le journaliste Nicolas Balmet est parti à la recherche d’une Américaine de souche. Après quelques recherches sur les réseaux sociaux, il est tombé sur Laura Oppenheimer Carlier, pâtissière à Bruxelles "Elle est originaire de Californie, plus précisément de San Fransisco", explique le journaliste. "Elle est arrivée en Belgique par amour. Elle nous a confié ses bonnes adresses à Bruxelles et en Wallonie qui lui font penser à son pays d’origine."

Une dizaine de lieux sont à retrouver dans les pages de Femmes d’Aujourd’hui, en passant par des restaurants, des librairies jusqu’aux lieux où pratiquer des sports 100% américains. "On a notamment voulu savoir où se trouvaient les meilleurs burgers belges. Je ne vais pas donner la réponse, car les lecteurs la trouveront dans le magazine. Mais notre pâtissière californienne a répondu, et elle est très exigeante !", explique le journaliste Nicolas Balmet.

►►► Un article à lire dans Femmes d'Aujourd'hui, en librairie.