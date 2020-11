Les admissions Covid-19 continuent à augmenter dans les hôpitaux bruxellois

Un léger ralentissement non significatif dans l’augmentation des hospitalisations Covid-19 se fait ressentir ces 3 derniers jours dans les hôpitaux en région bruxelloise, selon plusieurs porte-parole d’établissements de soin, qui se gardent de toutes conclusions trop hâtives quant à un effet salvateur des mesures restrictives imposées à la population par les autorités.

La tension reste très forte et les admissions continuent à augmenter. Dans le réseau Iris, les hôpitaux publics bruxellois accueillaient lundi 277 patients Covid-19 dans les unités de soin classiques et 51 en soins intensifs pour un maximum disponible en phase 2B de 348 lits classiques et 87 lits de soins intensifs dédiés aux patients Covid-19. "Il est trop tôt pour confirmer un impact des mesures, mais il semble que l’augmentation des cas hospitalisés ralentisse légèrement", estime Etienne Wéry, administrateur délégué du réseau Iris.

Même constat

Le constat est similaire aux cliniques universitaires Saint-Luc. Les hospitalisations Covid-19 "continuent à augmenter mais semblent se tasser ces 2-3 derniers jours", observe Sylvain Bayet, porte-parole de l’hôpital. " Les cliniques universitaires St-Luc prennent actuellement en charge 127 patients Covid-19 en unités classiques et 32 en soins intensifs.

Par ailleurs, 116 patients sont soignés pour Covid-19 à l’UZ Brussel, dont 29 en soins intensifs. Au cours des dernières 24 heures, 15 nouveaux patients ont été admis et 12 patients ont pu quitter l’hôpital.

"Trop tôt pour parler d’un effet des mesures"

Pour le groupe Chirec, la clinique Ste-Anne St-Remi à Anderlecht compte 45 patients Covid-19 hospitalisés dont 7 aux soins intensifs, l’hôpital Delta à Auderghem traite 76 patients Covid-19 dont 14 aux soins intensifs et l’hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo s’occupe de 77 patients Covid-19 dont 8 aux soins intensifs. "A ce jour, nous n’observons pas encore les effets du confinement sur les admissions à l’hôpital pour Covid-19", a spécifié un responsable communication au Chirec.

"On a eu moins d’admissions ces derniers jours, mais on a eu le même phénomène il y a deux week-ends", remarque Peter Fontaine, directeur général des Cliniques de l’Europe. "Donc, je pense qu’il est trop tôt pour parler d’un effet des mesures."

Les cliniques de l’Europe soignent 115 patients Covid-19, dont 20 aux soins intensifs.