Les accidents de la route avec blessés ont diminué de 13% dans la zone de police Bruxelles Nord

A Saint-Josse, Evere et Schaerbeek, la zone de police Bruxelles-Nord a renforcé son service Circulation, ses contrôles de vitesse et ses contrôles routiers. Elle se félicite des résultats dans un communiqué : moins 13% d’accidents de la route avec blessés par rapport à l’année dernière.

Le nombre d’accidents est donc en baisse contrairement à ce que l’actualité en 2019 pouvait laisser croire. Le collectif 1030/0 a d’ailleurs multiplié ses actions au fil des mois au vu du nombre d’accidents impliquant des piétons à Schaerbeek.

"La police locale a dû se rendre à l’évidence que certains conducteurs ne comprenaient pas le message et n’étaient pas sensibles à ces actions de répression", explique la zone de Bruxelles-Nord dans un communiqué. "C’est pourquoi la zone de police s’est inspirée d’une procédure de saisie administrative du véhicule du contrevenant sur base de l’article 30 de la Loi sur la Fonction de police (LFP) déjà testée par d’autres polices locales afin d’ajouter un outil à l’action policière pour améliorer la sécurité routière."

Deux chauffards faisaient la course

La police décide donc d’utiliser la saisie administrative des véhicules des chauffards. C’est ce qu’il s’est passé le 21 décembre vers 3 heures du matin. Une Range Rover et une Volkswagen faisaient la course sur la Chaussée de Louvain, à hauteur de la place Saint-Josse en direction de la place Dailly. La vitesse est limitée à 50 km/h le long de cette voirie où l’on retrouve cafés, discothèques et magasins de nuit. Après avoir essayé d’échapper à la police, les deux véhicules ont été interceptés sur la place Meiser. Il y avait des passagers dans les deux voitures. Les conducteurs ont soufflé "positif" au test d’alcoolémie.

"Outre l’alcool au volant, les conducteurs ont commis plusieurs infractions, à savoir : conduire à une vitesse excessive dans une zone 50, mettre en danger les autres usagers de la route (en ce compris des piétons), commettre plusieurs infractions et désobéir aux ordres de la police. Aucun blessé n’est à déplorer, mais étant donné le fait que les conducteurs conduisaient sous influence et à une vitesse excessive, ils ne pouvaient pas anticiper un éventuel obstacle et n’étaient donc pas maîtres de leur véhicule", explique la zone de police. La police a donc décidé de saisir administrativement les deux véhicules.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais étant donné le fait que les conducteurs conduisaient sous influence - sans toutefois remplir les conditions pour une saisie judiciaire - et à une vitesse excessive, la police a décidé de procéder à la saisie administrative des véhicules. Ces saisies ont été confirmées par la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne.

"La saisie administrative sur base de l'article 30 de la LFP est un outil complémentaire à ceux dont disposent la police afin de garantir et d'améliorer la sécurité sur nos routes", commente le chef de corps de la police locale Frédéric Dauphin.

Un automobiliste qui, par sa conduite, met en danger la vie ou l'intégrité physique d'autrui avec son véhicule, pourra désormais se voir saisir administrativement son véhicule à condition que plusieurs critères stricts soient remplis.

Les saisies judiciaires, qui visent des conducteurs qui ne sont pas en ordre d'assurance de leur véhicule ou qui conduisent sous influence, restent prioritaires. Plus de 100 saisies judiciaires ont été ordonnées sur le territoire de la police locale de Bruxelles Nord par le parquet de Bruxelles sur les neuf premiers mois de 2019.