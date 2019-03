Les 24h vélo du Bois de la Cambre ont lieu ces 30 et 31 mars

La 33 ème édition de la course relais de 24 heures à vélo pour les scouts, guides aventures/horizons et pionniers est programmée pour ces 30 et 31 mars au Bois de la Cambre en région bruxelloise. Réunissant chaque année près de 13.000 participants, cet événement est le plus grand rassemblement annuel de mouvements de jeunesse du Royaume, se félicitent les organisateurs sur le site web de l'événement. Le grand rassemblement aura lieu samedi à 10h30, le départ de la course est prévu pour 11h30, précise l'organisation.

Le thème de cette année renvoie au 50 ème anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx au Tour de France. La fin de la course est prévue à 12h30 dimanche.

Parallèlement auront lieu les 5 heures VTT du Bois de la cambre qui réuniront près de 4.000 jeunes de 8 à 12 ans, louveteaux et lutins. Soixante secouristes de la Croix-Rouge seront mobilisés, indique celle-ci. Son dispositif préventif comporte un poste de soins qui est opérationnel du samedi matin au dimanche après-midi. Un deuxième poste de soins spécifique aux 5h VTT est opérationnel du samedi midi au samedi soir. Enfin, le dispositif est complété par trois ambulances et plusieurs équipes d'intervention mobile sur le parcours, dans le public et les stands, ainsi qu'une équipe médicale d'urgence.