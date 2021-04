Lendemain du rassemblement au bois de la Cambre, des tas de déchets en souvenir de la soirée.

La Boum improvisée hier a laissé des traces. Entre 1500 et 2000 jeunes s’étaient rassemblés pour faire la fête.

Avant d’être évacués par la police. Les forces de l’ordre ont dû déployer de gros moyens : chevaux, pompe à eau, gaz lacrymogène. Aujourd’hui, il reste des traces de cette soirée agitée.



Ce matin, des voitures de police sillonnaient encore les avenues du bois. Autour du lac, des trottinettes abandonnées. Des pourtours de poubelles jonchés de déchets. Et sur les pelouses, d’innombrables capsules, mégots, et morceaux de verres. Les équipes de nettoyage s’activent. Les camions poubelle de la ville sillonnent le parc.