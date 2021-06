Lelbi Marso, le nouveau champion de Belgique de Freestyle Soccer

Un rêve devenu réalité pour ce bruxellois de 23 ans. Depuis quelques jours, il est le nouveau champion du monde de Freestyle Soccer. Une discipline qui consiste à réaliser des acrobaties avec un ballon de football. Le jeune homme s'entraine depuis ses 14 ans et aujourd'hui, il est sur un petit nuage "quand j'ai appris que je remportais la compétition, c'était une émotion assez spéciale" explique le champion. " C'était spéciale parce qu'on rêve des choses, on souhaite des choses et quand j'étais petit, j'avais l'impression que ces choses-là n'arrivaient qu'aux autres. Quand on m'a annoncé que j'étais le vainqueur, j'ai pleuré comme un bébé" explique Lelbi avec un grand sourire.

En route vers le championnat du monde !

Grâce à ce titre de champion de Belgique, Lelbi peut participer à la compétition suprême : le mondial. En attendant, le jeune homme continue de s'entrainer et de créer des nouvelles figures. Mais pour lui, le rendez-vous est pris : il participera au championnat du monde à Valence en Espagne, fin de l'année.