Leina Sato, une Bruxelloise qui a trouvé ses racines dans l'océan

Depuis 3 ans, Bruxelles est son port d’attache. La ville où elle a posé ses valises. Mais ses racines sont ailleurs, dit-elle. Dans l’océan. Leina Sato, la trentaine est apnéiste. Elle pratique la plongée en apnée. La performance lui importe peu. "Aujourd'hui en mouvement, je peux rester entre 2 minutes 30 et 3 minutes, en statique, 5 minutes. Comparé à mes amis, ce n'est pas grand chose", explique-t-elle. L'apnée est pour elle une forme de pratique méditative, "de reconnexion à soi", qu’elle a découverte après un moment compliqué à l’âge de 14 ans. L'apnée et la relation avec les cétacés, puisque Leina Sato nage avec les dauphins, les baleines, à Hawaï dans un premier temps, puis ailleurs dans le monde. "Par rapport à la plongée bouteille, je préfère l'apnée. Il y a ce sentiment de communion avec le milieu. Avec la plongée bouteille, on est davantage observateur du milieu. En apnée, on a le sentiment de se fondre, de faire partie du paysage. Avec les dauphins qui sont des êtres très dansants, cela permet d'interagir avec eux, de danser avec eux".

Leina Sato nage avec les dauphins et les baleines, elle veut sensibiliser par la beauté - © Jean-Marie Ghislain / ghislainjm.com

Une grossesse sous l'eau, aux côtés des dauphins, des cachalots

En 2014, Leina Sato vivra d'ailleurs sa grossesse sous l'eau: "Au début c'était un projet personnel, se souvient Leina Sato. Mon compagnon [Jean-Marie Ghislain, photographe] et moi avions envie de documenter ma grossesse et avoir des rencontres avec les baleines et les dauphins. On savait que les cétacés qui ont un sonar sont capables de détecter la présence d'un fœtus dans le ventre de la mère, de percevoir qu'il y a un second cœur qui bat. Ce sont de formidables machines à échographier, c'est prouvé scientifiquement. Il y avait donc cette fascination de savoir si les dauphins allaient présenter un intérêt particulier à mon ventre".

Difficile de savoir si c'était le cas. En milieu sauvage, "les dauphins venaient vers moi pour jouer, peut-être aussi parce que j'étais enceinte, mais il y avait de nombreuses mères qui venaient avec leurs petits. Avec le cachalot, c'était par contre évident qu'il avait conscience qu'il y avait une autre vie à l'intérieur de moi. J'étais à 6 mois de grossesse, c'était à l'île Maurice, le cachalot face à moi. J'aurais pu tendre la main et toucher son front. Il a commencé à dodeliner la tête de gauche à droite pour me scanner, me sonder avec son sonar. Je sentais les pulsions de ce sonar, de la tête au pied. C'était magnifique".

Les images du film "Mère Océan" tourné sous l'eau sont époustouflantes, images de Leina Sato, de sa silhouette fluette, son ventre rond, face à des géants de la mer. Elle confie n'avoir jamais eu peur: "Ce sont des animaux intelligents, dès l'instant où l'on s'approche d'eux avec la bonne intention, avec du respect, il n'y a aucune raison pour qu'ils nous fassent du mal".

Plonger en Islande contre la chasse à la baleine

Aujourd'hui, Leina Sato, son compagnon et sa petite fille partent pour l'Islande, à l'invitation de Marie Tabarly, la fille d'Eric Tabarly, le célèbre navigateur français. Celle-ci a initié un tour du Monde sur le voilier de son père. A chaque escale, elle invite un duo d'athlète et d'artiste. Pour l'Islande, elle a donc choisi Leina Sato et son compagnon Jean-Marie Ghislain. Ils ont carte blanche : " L'Islande est l'un des derniers pays qui pratique encore la chasse baleinière avec le Japon, mon pays d'origine. Alors, si l'on peut faire notre part du colibri et essayer d'influer sur la décision de l'Islande d'arrêter la chasse...". Pourtant, Leina ne veut pas militer, à proprement parler, pour la cause. Mais elle veut "sensibiliser par la beauté. Nous espérons avoir des rencontres que l'on pourra documenter pour mettre en avant la conscience de ces animaux". Cette plongée en eaux froides et cette rencontre avec les rorquals et les orgues seront une première pour Leina Sato.

Le lien vers le film "The Journey" réalisé par Anne Paris et Jan Kounen: https://vimeo.com/ondemand/thejourneydoc