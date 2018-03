Léger retard sur le chantier de rénovation des tunnels Reyers

L'important chantier de rénovation des toitures des tunnels Reyers, entamé en janvier dernier, accuse un léger retard dû notamment aux différentes périodes de gel, indique jeudi la porte-parole de Bruxelles Mobilité. Le tunnel reliant la E40 à Meiser, fermé depuis fin janvier, devrait rouvrir mi-mai. Un planning concernant les prochaines fermetures depuis et vers Montgomery sera communiqué prochainement, assure l'administration chargée des équipements et infrastructures bruxellois.

"Les travaux avancent comme prévu, avec un léger retard dû aux grosses périodes de gel. Cela se poursuit de manière très positive", déclare Bruxelles Mobilité. La réouverture du premier tunnel, celui reliant l'autoroute E40 à Meiser, est attendue mi-mai.

Nouveau planning

Le planning initial prévoyait la fermeture de ce tunnel du 26 janvier à la fin des vacances de Pâques. Après réouverture, les travaux concernant les autres tunnels devaient être réalisés jusqu'à la fin du chantier. Plusieurs tunnels auraient donc été fermés en même temps.

Mais des discussions autour du planning des fermetures de ceux vers et depuis Montgomery, impliquant entre autres la zone de police locale et la commune, sont encore en cours. Un nouveau planning sera communiqué dans les prochaines semaines.

En surface

Des travaux ont par ailleurs déjà lieu en surface dans toute la zone, rappelle Bruxelles Mobilité.

Les toitures des tunnels reliant l'autoroute de Liège aux différents axes de pénétration dans la ville doivent être démolies puis reconstruites. Les tunnels Reyers vers le centre et Belliard ne sont pas concernés.

Pendant toute la durée du chantier, la circulation en surface entre Meiser et Montgomery sera maintenue le plus possible sur deux fois deux bandes, au lieu des deux fois une bande.