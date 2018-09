Le tunnel des Quatre bras de Tervuren momentanément fermé dans les deux sens

Le tunnel des Quatre bras de Tervuren est temporairement fermé à la circulation dans les deux sens pour des raisons de sécurité, indique mardi l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). Des problèmes d'alimentation électrique y ont été décelés.

Une panne de courant est survenue dans le tunnel lors de travaux de rénovation de l'installation à haute tension de l'ouvrage, géré par la Région flamande. L'alimentation de secours a été enclenchée mais sa capacité est limitée.

Le tunnel est donc momentanément fermé dans les deux sens de circulation. L'Agence flamande des routes affirme mettre tout en oeuvre plus rétablir au plus vite l'alimentation et rouvrir le tunnel.

La circulation automobile est déviée via le carrefour en surface.