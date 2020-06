Le succès des cours pour apprendre à rouler à vélo... aux adultes !

Le vélo est tendance. Des magasins sont pris d'assaut, certains modèles et pièces détachées de deux roues sont parfois en rupture de stock. La faute notamment au confinement ! Ces dernières semaines, de plus en plus de personnes ont "réenfourché" leur vélo, surtout en ville. A Bruxelles, il y a aussi des adultes qui voudraient bien rouler à vélo, mais qui n'ont tout simplement jamais appris à la faire. Nous nous sommes rendus à un cours pour débutants adultes donné ce samedi matin à Ixelles par l'association "Pro Vélo". C'était l'un des premiers cours du genre depuis le déconfinement.

Au total, ils sont une vingtaine présents. "Il faut s'inscrire à l'avance via notre site internet", explique Edouard Langouche, l'un des deux instructeurs de Pro Vélo qui va les accompagner. "Et ces cours sont désormais complets bien à l'avance, dès que nous les lançons. Il y a un vrai phénomène d'attraction pour le vélo. Il s'est accentué avec le confinement, mais il avait déjà commencé bien avant". Divisés en deux groupes, les élèves sont alors escortés jusqu'à l'esplanade au-dessus de la gare de Bruxelles-Luxembourg, située à 200 mètres de là. Pas question d'y aller sur le vélo. Ici, on marche à côté de sa monture, jusqu'à arriver sur ce lieu ouvert, vaste, bétonné, en légère pente et surtout interdit aux voitures. "Le lieu idéal pour apprendre à rouler à vélo", explique Edouard.

Débutantes à... 44 et 53 ans

Première surprise du jour, une fois sur place, "vous voyez, il y a un peu de vent aujourd'hui", explique Edouard face à ses dix élèves. "Ce vent va nous obliger, d'abord, à garder les mains en permanence sur les freins pour pouvoir s'arrêter tout de suite en cas de souci. Il va aussi nous obliger à rouler un peu plus vite. On a vu la fois dernière que c'est la vitesse qui donne l'équilibre. Donc, si on a le vent contre nous, on risque d'avoir moins de vitesse, il faut donc s'adapter. Mais tout va bien se passer".

Ca, en tout cas, c'est en théorie. Dans la pratique et sur le vélo, Lola est un peu moins convaincue. "Je suis tendue et stressée. Oh la la, j'ai l'impression que ma vie en dépend". C'est en fait l'une des toutes première fois qu'elle monte sur un vélo. "Oui, de toute ma vie. Pourtant, j'ai 44 ans ! Donc ce n'était pas facile", rigole-t-elle.

Et quand on lui demande pourquoi elle a décidé de se mettre au vélo ? "Pour être avec mes filles. Elles veulent faire du vélo aussi et sont en train d'apprendre avec moi. Elles ont 20 ans et je suppose que bientôt elles auront des enfants et moi des petits-enfants. Donc, du coup, il faudra bien faire du vélo. Moi, je viens d'Afrique. On n'apprenait pas le vélo là-bas quand j'étais petite".

A côté d'elle, Kelly, aussi, appréhende un peu de s'y mettre. "La dernière fois que je suis montée sur un vélo, c'est quand j'avais 11 ans. J'en ai aujourd'hui 53, alors ça fait longtemps", sourit-elle, un peu crispée. "Je viens de Grèce et d'Athènes. Petite, j'habitais le centre-ville. Il n'y avait pas de place là-bas pour apprendre correctement le vélo et je ne l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je suis la seule de la famille à ne pas savoir rouler. Donc, je m'y mets !".

Edouard l'encourage. "Il faut bien regarder loin devant toi et prendre un peu d'élan et de vitesse. Tout va bien se passer". Sauf que 5 mètres plus loin, écoutez :