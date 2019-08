Le stock des immeubles de bureaux provisoirement en baisse

Bruxelles compte 12.669.163 m² de bureaux, soit 89.129 m² en moins par rapport à 2017, révèle mercredi perspective.brussels dans son Observatoire des Bureaux n°38. "Cette réduction ponctuelle de 0,7% du stock ne constitue pas le signe d'une tendance structurelle dans la mesure où on sait d'ores et déjà qu'il va ré-augmenter à court terme", précise d'emblée le centre d'expertise. Les démolitions d'immeubles de bureaux sont, en effet, pour leur grande majorité, suivies d'une reconstruction en bureaux. Le pipeline des projets de bureaux ayant obtenu un permis d'urbanisme s'élève en l'occurrence à plus de 570.000 m² d'ici 2023. Cette valeur inclut les nouvelles constructions mais aussi les démolitions/reconstructions (par exemple les projets Moebius et Quatuor au Quartier Nord) et la rénovation lourde d'immeubles existants (par exemple, le Manhattan Centre avenue du Boulevard, la MultiTower boulevard Anspach).

Les conversions vers d'autres affectations se poursuivent

Le Pentagone et le quartier Nord sont particulièrement concernés par ces chantiers. Il faut dire qu'on constate un recentrage des bureaux dans les lieux les plus accessibles en transports publics. Les conversions vers d'autres affectations se poursuivent par ailleurs, ajoute le centre d'expertise: "celles autorisées en 2016 et en 2017, soit 200.666 m², visent particulièrement les quartiers décentralisés (boulevard du Souverain, boulevard de la Woluwe, avenue Marcel Thiry), où elles entraînent une diminution significative du stock. Les conversions concernent très majoritairement le logement (63 % des surfaces) et les équipements (28 %)". Il s'agit ici d'une tendance structurelle puisque, depuis 1997, 1.329.988 m² de bureaux ont été convertis en d'autres fonctions, dont 65 % en logements et 19 % en équipements. Cette place croissante du logement a pour effet de rendre plus mixtes les zones administratives du PRAS (Plan Régional d'Affectation du Sol) et plus monofonctionnelles les zones mixtes et les zones d'habitat.

Le taux de vacances

Par ailleurs, autre phénomène à souligner à propos du parc des bureaux bruxellois, le taux de vacances, qui est de 7,5% à l'échelle de la Région. "Cette valeur cache, cependant, des disparités entre le Central Business District, dont la vacance est de 6,8 % et les quartiers décentralisés où elle est de 9,4 %", souligne perspective.brussels. Le taux maximum (14,5 %) est observé en 2ème couronne sud (la Plaine, Delta, boulevard du Souverain). Les nouvelles formules d'aménagement du travail et des locaux, du type flex desk, openspace, coworking ou télétravail, participent à la métamorphose du secteur et peuvent expliquer, en partie, la baisse de la surface occupée par les employés. D'où les interrogations, soulevées par le centre d'expertise, sur la nouvelle occupation des immeubles vidés et le risque d'augmentation de la vacance dans les prochaines années.

L'étude de perspective.brussels sur l'état des lieux du parc de bureaux en Région de Bruxelles-capitale est à présent téléchargeable sur son site. Cette analyse s'accompagne d'un focus sur le quartier de l'avenue Louise.