Le Stabat Mater de Pergolèse, "En Toute Amitié", ce samedi en la Collégiale Saint-Guidon à Anderlecht

Pour les amateurs de musique classique un beau concert est au programme samedi après-midi, dans la Collégiale Saints-pierre-et-Guidon à Anderlecht. La plus célèbre œuvre du compositeur italien Jean-Baptiste Pergolèse, le Stabat Mater, sera donnée par un groupe d'amis et de musiciens passionnés.

En répétition jeudi, musiciens et chanteurs ont fait résonner les murs de la collégiale de la majestuosité des voix et des cordes entremêlées. Au chant, la mezzo soprane Laurence Renson et la soprane Nathalie Gilly. C'est cette dernière qui est à l’origine du projet, pensé au départ pour rendre hommage à un de ses proches disparu : "J’ai la chance de compter parmi mes amis des musiciens professionnels de qualité, spécialisés en musique baroque", s'exclame la chanteuse.

L’ensemble, composé d’un quatuor à cordes et d’une organiste, pour la plupart habitants le quartier, a bénéficié de la complicité de la fabrique d'église qui a mis la Collégiale à disposition ainsi que d’un facteur d'orgue voisin, pour le prêt d'un instrument.