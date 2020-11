Le site de la mémé inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine bruxellois

Le site de la maison médicale situé sur le campus de l'UCLouvain à Woluwé vient d’être inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine bruxellois. Avec sa façade en patchwork et ses éléments préfabriqués, la mémé a une allure désordonnée. Ce morceau de ville date des années 70 et a été imaginé par les époux Kroll. Il correspond aux utopies de son temps.

Une époque particulière

Nous sommes à la fin des années soixante. Les mouvements d’émancipation étudiante s’enflamment et les Flamands scandent Wallen Buiten. L’université catholique de Louvain est scindée en deux. Les facultés de médecine s’implantent à l’est de Bruxelles où les cliniques universitaires Saint-Luc seront installées. L’université part de rien et les étudiants souhaitent participer à la construction de leur établissement. "Ils vont demander qu’on construise des bâtiments à leur image" raconte Elodie Degavre, architecte et enseignante à l’UCLouvain.

Un quartier autonome

Dans ce dédale, on trouve des logements étudiants, des salles communes, des commerces et même une école. "Le tout fabrique un petit quartier à lui tout seul. C’est assez peu courant en architecture." explique Elodie Degavre. On le voit notamment à l’aspect multicouche de la mémé. "Il y a des choses qui se superposent qui sont d’ordre un peu différent".

Beau ou laid ? Les avis sur la forme esthétique de la mémé divergent. Pour Elodie Degrave, ce n’est pas ce qui compte. "Ce qui est important, c’est l’histoire qu’il y a derrière et les idées utopistes qui sont aujourd’hui encore d’actualité. C'est ça qu'il faut protéger." L'inscription du quartier sur la liste de sauvegarde du patrimoine bruxellois est un pas crucial dans ce sens.