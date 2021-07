Le SIAMU maintient sa sanction contre un pompier jugé raciste, malgré le gain de son recours disciplinaire

L'affaire avait fait un certain bruit en octobre 2020. Sur les réseaux sociaux, un ambulancier du Siamu avait tenu des propos pour le moins choquants dans le chef de quelqu'un censé venir en aide à la population. Des députés se sont emparés du sujet et ont interpellé le secrétaire d'état en charge du Siamu, Pascal Smet, appelant en outre le corps de pompiers à entamer une procédure disciplinaire à l'égard des deux pompiers/ambulanciers concernés.

Confrontée à plusieurs cas de racisme en quelques mois, la direction du Siamu n'a plus trop le choix. D'autant que des voix s'élèvent, au Parlement mais aussi en interne, pour fustiger l'impunité dont ont longtemps joui les auteurs de propos racistes (et sexistes). Une procédure disciplinaire est donc engagée. Le responsable des Ressources humaines propose la sanction de la rétrogradation pour l'auteur des propos les plus graves. Mais l'homme du feu concerné n'accepte pas de redevenir simple pompier (il est caporal) et introduit un recours devant la commission régionale ad hoc.