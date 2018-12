Le service Taxibus pour les personnes handicapées s'étend aux dimanches et jours fériés

Le conseil d'administration de la STIB a approuvé l'extension du Taxibus, un service de transport sur demande adapté aux personnes à mobilité réduite, les dimanches et jours fériés, a indiqué mardi le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (sp.a).Ces dernières années, la demande concernant le service a augmenté, c'est pourquoi des investissements supplémentaires de 50% ont été consentis, a souligné le ministre. "La mobilité est un droit fondamental pour tous. Grâce au service Taxibus, la mobilité des personnes handicapées est garantie. Jusqu'à récemment, le service n'était disponible que pendant la semaine et le samedi, mais grâce à un investissement supplémentaire, il sera désormais opérationnel les dimanches et jours fériés", s'est réjoui M. Smet.