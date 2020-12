Le secteur du nettoyage : les oubliés de la prime d'encouragement

Lundi, les syndicats CSC et FGTB ainsi que l’Union générale belge du Nettoyage (UGBN) demandaient au gouvernement de revoir sa prime d’encouragement de 985 euros bruts pour l’élargir aux travailleuses et travailleurs du nettoyage . La prime est en fait destinée aux infirmières , mais aussi aux personnes s’occupant de la maintenance, de la logistique et de l’administration des hôpitaux. Les travailleuses et travailleurs du nettoyage sont quant à eux bien souvent employés par des entreprises externes, et ne sont donc pas concernés.

Des travailleurs qui prennent aussi des risques

Pauline est étudiante. Depuis le mois d'octobre, elle travaille à l’hôpital Chirec Delta tout en poursuivant ses études. Elle fait partie d’une équipe de nettoyage et désinfecte, par exemple, les chambres des patients covid. Contrairement à certains de ses collègues, elle n’aura pas droit à la prime d’encouragement. Elle prend pourtant les mêmes risques : "On est en première ligne pour veiller à la sécurité sanitaire de l'hôpital. Il y a des employés de l'hôpital qui font le même travail que nous, mais qui sont sous contrat de l'hôpital et donc eux vont recevoir la prime."



Pauline fait en fait partie d’une société de nettoyage externe à l’hôpital. Or, seuls les employés de l'hôpital ont accès à cette prime. "On est face à des conditions très très strictes", insiste Benoît Debande, le Directeur Général Administratif et Financier du CHIREC.



Un montant de 200 millions d’euros est prévu pour octroyer cette prime d’encouragement. Ce montant est alloué aux différents hôpitaux qui transmettent à leur tour la prime à leurs employés. Le personnel qui gravite autour est donc oublié.