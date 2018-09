Le SDF qui a blessé un policier dans le quartier Nord de Bruxelles sous mandat d'arrêt

La personne sans-abri qui a blessé un policier en patrouille, lundi matin, devant la tour WTC, dans le quartier Nord, est hors de danger. Elle avait reçu une balle dans le thorax et une autre dans la jambe en riposte à son coup de couteau au visage du policier. L'homme avait été conduit dans un état critique à l'hôpital. Il a donc pu être entendu par les enquêteurs et le juge d'instruction. Il est désormais inculpé de tentative de meurtre et a été placé sous mandat d'arrêt. Le suspect a présenté par le passé de signes de radicalisation. Rien ne s'est concrétisé et aucun élément n'indique à ce stade de l'enquête que son acte est d'origine terroriste.