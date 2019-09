Le salon Seafood va quitter Bruxelles en 2021

Bruxelles perdra dès 2021 l’un de ses plus gros événements annuels. Après 28 ans au Brussels Expo, le plus grand salon au monde des produits de la mer, Seafood, aura lieu prochainement à Barcelone. Selon les organisateurs, Brussels Expo n’a plus la taille suffisante pour accueillir les 2000 entreprises et 29.000 acheteurs qui font le déplacement chaque année pour ce salon qui n’a cessé de grandir.

La compétition a été rude pour garder Seafood dans la capitale belge mais impossible de rivaliser avec Barcelone et sa capacité d’accueil. "Barcelone a un palais des congrès beaucoup plus grand et plus moderne que celui de Bruxelles, confirme Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de l’association du secteur hôtelier bruxellois. Et l’offre hôtelière y est proche du double de la nôtre."

Cela ne remet cependant pas en question l’attractivité de la capitale belge. Entre 2017 et 2018, le nombre de journées de congrès avait tout simplement doublé. Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait. Pour Patrick Bontinck, directeur général de visit.brussels, il faut d’abord améliorer les infrastructures. Mais certaines avancées sont déjà en marche. "Dans la rénovation du plateau du Heysel, il est prévu une augmentation de l’offre de congrès et une modernisation de l’espace de Brussels Expo et, bien sûr, cela risque d’attirer une offre hôtelière complémentaire."

En attendant, Bruxelles a déjà réussi à attirer un autre salon important, celui de Busworld, la plus grande foire mondiale dédiée au monde du bus, qui amènera environ 35.000 visiteurs dans un mois.