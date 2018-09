Le RWDM comme laboratoire pour une technologie de reconnaissance faciale

"Au RWDM, le but est proposer dès janvier aux supporters abonnées une "fast lane". Autrement dit, une file prioritaire", explique Jean-Marie Marinus, l'un des responsable du projet chez Zetes. "Il s'agira d'un couloir réservé aux supporters qui ont accepté de participer au projet. Il sera lui-même muni de ces caméras intelligentes et leur ouvrira directement la porte d'accès au stade en reconnaissant leur visage. De quoi gagner de précieuses minutes par exemple lorsqu'on arrive tout juste avant le coup d'envoi".

Le club, qui évolue en division 1 amateur cette saison, a accepté de devenir le "laboratoire grandeur nature" de l'un de ses partenaires, la société Zetes. Cette firme bruxelloise a été rachetée il y a quelques mois par le géant de l'électronique japonais Panasonic. Un géant qui a développé une technologie avancée de reconnaissance des visages par caméra et qui profite donc des liens entre Zetes et le RWDM pour tester le système pour la première fois en Belgique.

Pour eux, pour l'instant, aucun changement, comme pour les autres supporters d'ailleurs. "D'ici janvier, les deux caméras vont s'habituer, en quelque sorte, à reconnaitre les visages de ces supporters participants. Et uniquement les leurs", certifie Jean-Marie Marinus. "Et en janvier, ils auront donc cet accès prioritaire au stade, mais ne seront pas obligés de l'employer".

Parce que Zetes insiste : "seuls les supporters qui ont donné leur accord auront leur visage reconnu". Environ 500, donc. Soit un quart du total d'abonnés que le RWDM devrait compter cette saison. Il s'agit d'abonnés qui ont acheté leur abonnement pour la saison 2018-2019 via le site internet du club, qui ont alors accepté de donner leur accord pour participer au projet et qui ont envoyé leur photo dans la foulée.

Sécurité et vie privée garanties selon Zetes

Et la sécurité des données ? "Elle est garantie", ajoute encore l'entreprise. "Les visages, associés aux noms des supporters, sont stockés dans un serveur interne au club. Ces données ne sont en aucun cas transmises à des tiers ou croisées avec d'autres bases de données (de la police par exemple). Il n'y a qu'une seule zone filmée, à l'intérieure de l'enceinte du stade. Si le supporter décide de quitter l'expérience, il le demande en ligne et ses données sont effacées. Et s'il ne se réabonne pas, on supprime aussi ses données endéans le mois".

L'objectif de Zetes est, à terme, de pouvoir prouver l'efficacité du système et de la vendre à d'autres structures, en Belgique et ailleurs, comme les festivals de musique par exemple, les aéroports ou les autres gros rassemblements de foule. A noter que les supporters molenbeekois pourront toujours continuer à "prêter" leur abonnement à un ami s'ils ne savent pas assister au match. Mais cet ami ne pourra pas emprunter la "fast lane". Pas sûr par contre que ce soit la même chose dans un festival qui opterait pour le système. "Là, notre but serait surtout de pouvoir lutter contre la revente de billets au marché noir. Et donc de pouvoir contrôler chaque entrée en la comparant au visage de l'acheteur initial", précise enfin Jean-Marie Marius.