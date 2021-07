Le Royal Crossing Club de Schaerbeek derrière Toma Nikiforov

Au Club schaerbeekois, ces valeurs sont inculquées dès le plus jeune âge, à travers différents programmes, adaptés aux plus petits, comme aux plus grands.

Depuis, le père de Toma Nikiforov entraîne les jeunes adultes au sein du Club. Une passion qu’il a aussi transmise à ses fils et qu’il partage avec Alain, devenu son ami. "Quand ils ont eu leur premier enfant, donc Toma, ils m’ont demandé si je voulais bien être le parrain. Et donc, évidemment j’ai dit oui. Ils ont eu Dilyan par après, et je suis également son parrain", raconte fièrement Alain.

L’histoire qui lie Alain à la famille Nikiforov est une histoire d’amitié, de judo et de famille. Les parents de Toma et de son frère Dilyan sont arrivés en Belgique dans les années 1990. À l’époque, ils vivaient au-dessus du Club de judo d’Alain.

Au fil du temps, Toma Nikiforov a évolué dans son sport et dans les compétitions internationales. Cette année, il participait à ses deuxièmes Jeux Olympiques, après avoir été médaillé d’argent puis d’or aux deux derniers Championnats d’Europe. Malheureusement, il s’est arrêté aux huitièmes de finale, en s’inclinant face à l’actuel champion du monde, le Portugais Jorge Fonseca.

Malgré cette défaite, Toma inspire les membres du Club schaerbeekois. Un Club dans lequel il s’implique en partageant ses expériences avec ses coéquipiers de l’équipe Première, l’équipe qui participe au Championnat national.

"C’est un exemple pour moi depuis que j’ai commencé le judo. Il est un peu plus vieux que moi donc il a toujours été au-dessus de moi. Le judoka c’est en grande partie grâce à lui", explique Nicolas Demuylder (Champion de Belgique en 2017).

À ses côtés, Noah Kempen (deuxième au Championnat de Belgique de 2020) ajoute : "Quand il est sur le tapis, on sent qu’il veut aider tout le monde, qu’il veut pousser tout le monde à aller plus loin".

Toma Nikiforov suscite également des vocations. C’est en partie grâce à lui que Noah Kempen a décidé de se lancer dans la compétition, "pour toujours aller plus loin, toujours essayer de gagner et de donner le meilleur de moi-même".

Pour Alain De Greef, la présence de Toma au sein du Club est un réel moteur pour le Club. " Ici au Club, quand il vient donner les entraînements aux jeunes, on voit très bien que ça pétille ", explique-t-il.

En plus de ses entraînements à l’extérieur, parfois même à l’étranger, Toma s’entraîne au Club au moins une fois par semaine. Des visites qu’il essaie de garder secrètes pour surprendre les autres membres. Dès qu’il en a l’occasion, il entraîne les plus jeunes. "On ne prévient jamais les parents, ni les enfants, il vient comme ça à l’improviste. Il signe les dossards, les kimonos et les ceintures, ils font des selfies avec lui. Et pour un Club c’est bien d’avoir cette dynamique d’un sportif de très haut niveau".