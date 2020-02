Le Roi a rencontré les avocats du Barreau de Bruxelles au palais de justice mercredi

Le roi Philippe est arrivé au palais de justice de Bruxelles mercredi dans la matinée, pour rendre visite aux représentants de l’Ordre français et à ceux de l’Ordre néerlandophone du Barreau de Bruxelles. Les deux bâtonniers, Me Michel Forges et Me Peter Callens, ont reçu le Souverain au vestiaire des avocats, l’endroit où ces derniers se rencontrent chaque jour avant ou après les audiences. Étaient également présents lors de cette rencontre la présidente de la Cour de Cassation, Beatrijs Deconinck, le procureur général de la Cour de Cassation, André Henkes, la présidente de la cour d'appel de Bruxelles, Laurence Massart, et le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle.

Le Roi a rencontré les représentants des deux Ordres du Barreau de Bruxelles, à l’occasion de leur 35e anniversaire (en 2019). Le Roi s’est entretenu avec les bâtonniers et quelques jeunes avocats.

"Nous sommes heureux de vous dire que nous, les deux Ordres, travaillons ensemble et que la collaboration se passe vraiment bien", s’est adressé au roi Philippe le bâtonnier de l’Ordre français du Barreau de Bruxelles, Me Michel Forges. "Il existe aussi à Bruxelles des bureaux d’avocats mixtes, qui relèvent des deux Ordres. Par ailleurs, nous sommes animés des mêmes préoccupations. L’Ordre français comme l’Ordre néerlandophone sont tous deux actifs notamment dans une association comme Avocats Sans Frontières ou dans l’Aide juridique", a-t-il ajouté.