Le quartier Saint-Jacques à Bruxelles est-il délaissé par les autorités?

Certains habitants et commerçants se plaignent depuis plusieurs mois d'incivilités et parfois même de violences dans le quartier Saint-Jacques sans que cela ne suscite de réaction à la hauteur des problèmes de la part des autorités. Un restaurateur agressé récemment a décidé de quitter le quartier.

Ruggero Zanon habite la petite rue de la Goutière, juste en face de son restaurant du quartier Saint-Jacques. Il exploite son établissement depuis 16 ans et habite la rue depuis 3 ans. Lassé des incivilités, Ruggero Zanon a décidé de déménager. "Je vois de plus en plus de bandes de voyous, surtout des bandes de mineurs. Ils font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que personne ne va les déranger. Avant-hier j'ai été agressé, j'ai pris un coup de pied dans les côtes et j'ai presque une côte cassée mais pour les institutions tout va bien!"

Yvan Vandenbergh habite le quartier Saint-Jacques depuis 30 ans. Pour lui, les agressions sont plutôt rares. Le gros problème se situe ailleurs. "L'incivilité principale, ce sont les gens qui vont uriner dans la rue la nuit. Ce n'est pas une ou deux personnes mais bien cinquante et c'est insupportable, surtout à cause de l'odeur quand il fait chaud. On peut dire que la Ville ne fait rien."

Le service de la tranquilité publique à la Ville de Bruxelles comprend les problèmes des habitants et dément toute absence de réactions. Ca ne va pas assez vite, c'est vrai, mais plusieurs initiatives ont été prises ou vont l'être. L'installation de toilettes publiques, par exemple, fait partie des solutions envisagées.