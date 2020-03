Le projet NEO sortira-t-il un jour de terre sur le plateau du Heysel ?

Le Conseil d'Etat a annulé, pour la deuxième fois, le plan régional d'affectation du sol nécessaire au projet Néo, sur le plateau du Heysel. Un coup dur pour ses promoteurs, la région bruxelloise et la Ville de Bruxelles, un soulagement pour les riverains opposés à ce programme d'envergure.



NEO patine, NEO balbutie. Son centre commercial de 72.000 mètres carrés, son centre de loisirs et ses centaines de logements restent encore et toujours à quai. La faute à un plan d'affectation du sol qui n'apporte aucune solution à la problématique de la mobilité. Un constat signé du Conseil d'Etat qui en conséquence annule sa mise en œuvre, pour la deuxième fois d'affilée.

Rien d'étonnant pour Philippe Lemoine. Ce riverain et représentant du comité de quartier du Triangle considère la mobilité comme le point noir de NEO. "C'est une catastrophe annoncée, NEO va engendrer 3 fois plus de trafic qu'aujourd'hui, donc on peut s'imaginer que ça va poser un problème, il ne faut pas être grand clerc pour le comprendre."

Freiné par le Conseil d'Etat, le projet NEO n'en est pas pour autant enterré. Ses promoteurs, dont le Ministre-Président Rudi Vervoort, vont prendre le temps de la réflexion et à terme proposer un nouveau plan de contournement afin d'éviter de voir le Heysel devenir un goulot d'étranglement routier.

Jamais deux sans trois ?

Une copie revue et corrigée qu'attend de voir Philippe Lemoine, qui par principe ne s'oppose pas à une revitalisation du plateau du Heysel. "Il est bien clair qu'autour de l'Atomium il y a toute une série d'endroits très jolis qui sont un petit peu enclavés, ils sont enclavés par rapport notamment à l'avenue Hooba-De Strooper, donc il y a des choses qui pourraient être un peu mieux pensées, un peu mieux construites, un peu mieux reliées."

Preuve que NEO trouve sa légitimité même auprès de ses opposants, à condition que ce projet d'envergure parvienne à convaincre le Conseil d'Etat, invité dans le futur à se prononcer une troisième fois sur un chantier qui était censé normalement débuter en 2020.