Le projet d'ouvrir une IPPJ à Forest provoque quelques remous dans le quartier

La Fédération Wallonie-Bruxelles a pour projet d'installer la toute première IPPJ bruxelloise dans l'ancien internat de l'Athénée Victor Horta, au croisement de l'avenue Van Volxem et de la chaussée de Bruxelles.

Cette IPPJ sera la toute première à Bruxelles et la plus petite de Belgique. 30 ados (20 jeunes hommes et 10 jeunes filles) ... un projet qui effraie cette mère de famille du quartier. "Ce qui m’effraie dans ce projet, c’est que l’on parle d’un centre ouvert. C’est-à-dire un centre qui permettrait à ces jeunes délinquants des sorties occasionnelles dans les rues de Forest. Or, autour de la future IPPJ, il y a énormément de familles avec des enfants en bas âge. Actuellement, nous avons une tranquillité de vie dans le quartier qui est très appréciable. Mais demain ? Nous avons peur pour nos enfants."

Sophie Michez a d’ailleurs lancé une pétition et la distribue dans le quartier. Elle n'a recueilli pour le moment que quelques dizaines de signatures.

Régime ouvert ne veut pas dire "portes ouvertes"

Quant au ministre de l'Aide à la jeunesse en Communauté française, Rachid Madrane, tient à rassurer : les jeunes de l'IPPJ ne se baladeront pas librement dans le quartier. "Lorsque l’on parle d’institutions publiques de protection de la jeunesse à régime ouvert, cela ne veut pas dire que c’est portes-ouvertes ! Cela veut simplement dire que les jeunes qui sont pris en charge par nos services ont des activités à l’extérieur et sont encadrés. Exemples : pour l’école, ils seront déposés et ramenés ; pour leurs activités sportives (pour autant qu’elles n’aient pas lieu dans la salle prévue), ils seront toujours accompagnés d’un éducateur. Il s’agit d’un encadrement important, assuré par des professionnels."

Les jeunes qui sortent sont toujours accompagnés d'un éducateur, précise le ministre.