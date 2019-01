Le procès de plusieurs casseurs des manifestations de gilets jaunes a débuté

Ils étaient quatre attendus ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Mais tous ne sont pas présents devant le juge. Des individus de 23 à 44 ans pris en flagrant délit lors des débordements des 30 novembre (pour 3 d'entre eux) et 8 décembre (le 4e), dans les rues de Bruxelles, lors de manifestations des "gilets jaunes". Certains d'entre eux sont connus des autorités judiciaires.

Ces quatre personnes doivent répondre de faits de "rébellion armée en bande". Et pour l'un d'entre eux, de "coups et blessures" et "détention d'arme" (il aurait jeté des pierres et blessé un policier).

Le premier a passé devant le juge ce matin a 25 ans. Le parquet requiert 1 an de prison à son encontre, mais ne se dit pas opposé à une peine de travail. L'avocat du prévenu lui a demandé plus de clémence, en réclamant une suspension simple du prononcé (être reconnu coupable, mais sans devoir effectuer de peine), quitte à l'assortir de conditions probatoires.

Pour le deuxième prévenu, le parquet retient deux préventions : rébellion en bande et coups et blessures. Il a requis 2 ans d’emprisonnement et s’oppose à toute faveur. Face à cela, les avocats des prévenus regrettent que le parquet ne prenne pas assez en compte le contexte de tension de ces manifestations de gilets jaunes.

En théorie, les quatre prévenus risquent des peines de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Les jugements ne devraient pas tomber avant plusieurs jours ou semaines. D'autres fauteurs de troubles ont été identifiés et/ou arrêtés après les débordements des manifestations. Ils passeront plus tard devant la justice.