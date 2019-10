Le premier Picture Festival se tiendra du 31 octobre au 10 novembre à Bruxelles

Le premier Picture Festival, dédié à l’illustration, se déroulera du 31 octobre au 10 novembre prochain dans des musées, églises, écoles d’art ou autres librairies et galeries du quartier du Mont-des-Arts à Bruxelles. La programmation de l’événement a été dévoilée ce mardi par l’ASBL Mont des Arts au nom de la trentaine d’institutions qui la constituent.

Dessins en live

Expositions, concerts dessinés, master classes et workshops seront notamment au programme de ce festival. L’événement s’ouvrira le 31 octobre à 18h00 sur la place Royale à Bruxelles et proposera une déambulation dans 13 lieux du quartier du Mont-des-Arts, où se tiendront 14 expositions accessibles jusqu’à 21h00. A 21h30, le musicien rock Rodolphe Burger offrira un concert au Bozar accompagné d’un duo d’artistes qui dessinera en live.

De nombreux rendez-vous

Parmi les nombreux rendez-vous proposés sur toute la durée du festival, il y aura notamment une exposition gratuite du travail conjoint des dessinateurs belges François Schuiten et Claude Renard au Belgian National Orchestra ou encore celle qui présentera au musée BELvue les créations de 1.8000 élèves de primaire, qui se sont inspirés des œuvres du peintre Pieter Brueghel à l’occasion du 450e anniversaire de sa mort.

Dans le cadre de l’initiative "Ta gueule, Brussel !", les Bruxellois sont invités à venir dessiner leurs portraits sur une bobine de papier qui sera déroulée dans les galeries Ravenstein.

Tous les supports et toutes les techniques

Le festival se refermera avec le salon #PrintIsNotDead qui s’installera à la bibliothèque royale de Belgique du 8 novembre en soirée jusqu’au 10 novembre. Tous les supports et techniques seront présentés à ce premier salon de l’image imprimée, qui associera une trentaine de créateurs venus de Belgique et de France. Un concert du chœur de femmes Patshiva sera également donné le 10 novembre à 18h00 à l’Église protestante située rue des Musées. Il sera animé par les illustratrices belges pour enfants Kitty Crowther et Gerda Dendooven.