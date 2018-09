Le premier espace dédié aux para-commandos inauguré à Woluwe-Saint-Lambert

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a inauguré vendredi le premier lieu public dédié en Belgique aux para-commandos, des militaires d'élite, dont les origines remontent à la Seconde Guerre mondiale.

Le bourgmestre de la commune, Olivier Maingain, a dévoilé en matinée une plaque portant la mention "espace para-commando plein" devant l'église de l'Assomption, à deux pas du site bruxellois de l'Université catholique de Louvain (UCL), en présence des autorités communales et de membres de l'amicale nationale Para-commando Vriendenkring (ANPCV), a constaté l'agence Belga.

Depuis 2014, ce lieu est dédié à la mémoire des soldats du régiment para-commando tombés au cours de missions à l'étranger. Il accueille une statue intitulée "Me and My Pal" (Moi et mon pote), qui symbolise l'entraide et la fraternité d'armes qui existe entre les membres de ces unités.

M. Maingain (DéFI) a salué cette mémoire, rappelant notamment la mort des membres du 2ème bataillon commandos de Flawinne assassinés le 7 avril 1994 au Rwanda, alors qu'ils servaient au sein de la Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR), au tout début du génocide qui a fait quelque 800.000 morts selon l'ONU - "plus un million" selon les autorités de Kigali.

L'un d'eux, le caporal Stéphane Lhoir, habitait Woluwe-Saint-Lambert, a rappelé le bourgmestre.