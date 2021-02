Le plan de relance de la région bruxelloise : autant de projets que de questions

Dans le cadre du plan de relance européen consécutif à la crise du Covid-19, la Région de Bruxelles-Capitale a hérité d'un montant de 395 millions d'euros. Cet argent doit servir à financer des projets précis susceptibles d'avoir un effet levier et un effet multiplicateur sur l'emploi et l'économie bruxellois.

Plan de relance ou dépenses courantes?

Parmi les projets retenus, certains posent clairement question. Comme la volonté d'augmenter l'offre de soins en santé mentale ou la création de logements d'accueil pour public vulnérable. "C'est fondamental la santé mentale, tout comme l'accueil des personnes vulnérables", pointe la cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois, Alexia Bertrand. "Mais ce n'est pas de la relance. Ce sont les missions de base du gouvernement. On nous glisse toute une série de dépenses qui sont en réalité des dépenses courantes mais qui ne sont pas des projets qui vont créer des effets multiplicateurs ou des effets de levier. Or c'est ça dont on a besoin dans le plan de relance, c'est une nouvelle impulsion, c'est en fait sauver cette économie bruxelloise qui a tant souffert."

Intelligence artificielle et rénovation énergétique des logements sociaux

10 millions sont prévus pour faire de Bruxelles la capitale de l'intelligence artificielle à impact sociétal, éthique et durable. 47 millions devraient permettre la rénovation énergétique des logements sociaux : 1314 logements sont concernés. 65 millions sont affectés à une "amplification de la stratégie de rénovation du bâti" et 6,5 millions à l'équipement des écoles bruxelloises en matériel et connexions informatiques.

Pour intégrer des bus électriques à sa flotte, la STIB se verrait dotée d'un montant de 55 millions pour l'achat de 4 véhicules et la construction d'un dépôt entièrement dédié à la technologie électrique.

Les entreprises oubliées?

Pour Alexia Bertrand, les entreprises et les indépendants sont "les grands oubliés du plan de relance. Il y a des gens qui sont en train de jouer leur peau aujourd'hui, qui sont en train de tout perdre. Des gens qui ont pris des risques, que ce soit dans le secteur de l'horeca, que ce soit dans les métiers de contacts, que ce soit dans le secteur culturel et événementiel. Et ces gens-là, je peux vous assurer qu'ils se entent oubliés par ce plan de relance parce qu'il n'y a rien qui est fait pour eux."

L'Union européenne doit encore donner son aval aux projets bruxellois. Comme l'a dit le Ministre-Président bruxellois, Rudi Vervoort, on n'a pas fini d'en débattre.