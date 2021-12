Le pic de la quatrième vague se dessine à Bruxelles

Autres chiffres cités par Inge Neven : la campagne pour le booster, la fameuse troisième dose, a atteint sa vitesse de croisière. " La semaine du 6 décembre, 37.000 doses de rappel ont été injectées. Au 13 décembre, 130.000 rendez-vous avaient été pris. Toutes celles et tous ceux qui sont éligibles peuvent avoir leur 3° dose tout de suite. Et nous sommes en capacité de vacciner tout le monde avant la mi-janvier. Le 13 décembre, 17% des Bruxellois de 18 ans ou plus étaient vaccinés. Un chiffre qui peut paraître bas, mais qui ne l’est pas : il s’agit d’une comparaison avec la population totale. Si on rapporte le nombre de personnes ayant reçu leur troisième dose à l’ensemble des personnes déjà vaccinées, on arrive à 30% "

Les bonnes nouvelles d’abord : l’indice Rt qui, il y a une semaine, était encore à 1,13, est tombé en dessous de 1. Cette semaine, il est très exactement à 0,93. Ce qui signifie qu’une personne malade en contamine moins d’une autre et que, par conséquent, Bruxelles suit les autres régions : le pic des contaminations est derrière nous. Pour autant, tous les indicateurs se sont pas au vert. Le taux d’incidence reste en légère hausse, avec 1505 cas par 100.000 personnes sur deux semaines, et le nombre d’hospitalisations, d’admissions aux soins intensifs et de décès reste en hausse, " ce qui, souligne Ingen Neven, est logique après les augmentations des contaminations ". Il y a actuellement 110 personnes en soins intensifs dans la région Bruxelles-Capitale, soit 11 de plus que la semaine dernière.

Après les bonnes nouvelles, les mauvaises. Elles tiennent en un mot : Omicron. " Le variant est déjà présent à Bruxelles. Nous savons qu’il y a un certain nombre de personnes contaminées, et même si je ne peux pas donner le chiffre exact, je sais déjà qu’il est sous-évalué." Neven cite ensuite Emmanuel André, selon qui, début 2022, la moitié des contaminations devrait être due au variant Omicron. Conclusion : " On espère, dans les jours qui viennent, pouvoir diminuer le nombre d’infections avant qu’Omicron ne fasse repartir les chiffres à la hausse. "

Attention, fêtes !

Autre péril à nos portes : les fêtes et le relâchement des gestes barrière que les repas de famille ou les soirées entre amis risquent de provoquer. " Tout dépendra de la manière de faire la fête : si on la fait d’une manière raisonnable et sécurisée, espérons que ça n’ait pas beaucoup d’effets sur le taux de contamination. Mais je m’attends à ce que la diminution actuelle ralentisse. " Et Inge Neven évoque quelques gestes et mesures qui pourraient faire la différence. En plus des habituels " retrouvez-vous de préférence en extérieur " (pas toujours facile à faire en décembre) et autres " aérez bien la pièce " ou " diminuez les contacts non nécessaires ", elle suggère, avant de commencer le repas familial, de soumettre l’ensemble des convives à un autotest : " Même s’ils ne sont pas 100% fiables, ça donne une bonne idée. Ca ne veut pas dire, si tu es négatif, que tu peux faire n’importe quoi, mais ça donne une bonne indication. "