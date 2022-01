"Le Petit Prince" de Saint-Exupéry va célébrer son 75e anniversaire à Bruxelles

"Antoine de Saint-Exupéry: Le Petit Prince parmi les hommes" est le thème de l'exposition itinérante qui se fixera, du 25 février au 30 juin, au Palais 2 de Bruxelles-Expo, au Heysel.

Il s'agit d'une immersion spectaculaire dans l'univers poétique de ce personnage emblématique imaginé par Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), cet écrivain hors du commun et aux mille facettes puisqu'il fut tour-à-tour reporter, pionnier de l'air ou encore combattant lors de la Seconde Guerre mondiale.

Cet événement a été mis sur pied par l'agence de conception, de réalisation et de gestion d'expositions belge "Tempora", en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse. Elle avait déjà été proposée, à la fin de l'année dernière, par l'espace "La Sucrière" à Lyon où, malgré la crise sanitaire, plus de 135.000 personnes l'ont visitée.

L'exposition célèbre en quelque sorte le 75e anniversaire de la parution en France (1946) du "Petit Prince", un livre traduit en 457 langues et vendu à plus de 11 millions d'exemplaires rien qu'en français. Elle propose des mises en situations philosophiques issues de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain, des objets personnels ayant appartenu à ce dernier, des projections et des montages audiovisuels mais aussi des témoignages de l'écrivain, de sa famille et de ses amis.

La voix de Marie de Saint-Exupéry, la mère d'Antoine, accompagne les visiteurs tout au long du parcours. Celui-ci s'étend sur quelque 1.500 m² dans une mise en scène sublimée par les sculptures flottantes du plasticien français Arnaud Nazare-Aga. Elle avance une expérience visuelle et sensorielle qui mènera à la (re)découverte de l'univers du Petit Prince et de son créateur.

Dans un espace immersif qualifié de "grandiose", les visiteurs pourront aussi assister à un jeu de cache-cache entre l'auteur et son personnage. "L'atelier du Petit Prince", situé à la fin du parcours, invitera tout un chacun à poursuivre cette immersion dans la vie.

L'exposition sera accessible les jours de semaine, hormis le lundi, de 09h00 à 17h00 ainsi que de 10h00 à 18h00 pendant le week-end. Pendant les vacances scolaires, elle sera ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00.