Le personnel Securail et Eurostar menace d'arrêter le travail ce lundi après-midi

Le personnel Securail et Eurostar menace lundi d'arrêter le travail et de ne pas faire partir le train Eurostar prévu à 15h52 au départ de la gare de Bruxelles-Midi, avertit la CGSP Cheminots. Les travailleurs et travailleuses dénoncent un problème d'insalubrité dans leurs vestiaires.

Au niveau moins 2 de la gare de Bruxelles-Midi se situent les vestiaires du personnel de Securail et Eurostar ainsi que le passage vers le terminal sécurisé pour les trains Eurostar qui relient la Belgique au Royaume-Uni, explique à Belga Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP Cheminots. Toutefois, ces locaux sont touchés par un problème d'eaux usées et un reflux d'odeurs nauséabondes. "Les agents Securail et l'équipe Eurostar n'acceptent pas de devoir manger et se changer dans des vestiaires remplis par les eaux usées des égouts", pointe le syndicat socialiste.

Un problème récurrent

Il s'agirait d'un "problème récurrent", selon M. Dubois, mais qui se serait accentué depuis une semaine.

Le service compétent de la SNCB pour l'entretien des locaux a été averti du problème, "sans résultat".

Pour protester contre cette absence de réaction, le personnel de Securail et Eurostar menace depuis de cesser le travail, ce qui empêcherait le train Eurostar de 15h52 lundi après-midi de prendre le départ. Il s'agit d'un mouvement spontané mais qui est soutenu par la CGSP Cheminots. "Nous allons tout faire pour éviter l'arrêt de travail mais il faut que la direction réagisse immédiatement", prévient Philippe Dubois.

La CGSP Cheminots exige un "nettoyage immédiat des lieux et une réparation des canalisations" ou, à défaut, un déplacement du personnel vers des locaux salubres.