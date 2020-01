Le personnel de l'ULB ne rime pas encore assez avec diversité

L'Université Libre de Bruxelles (ULB) se dote d'un plan diversité. 26 mesures présentées ce mercredi pour favoriser la diversité au sein de l'université. L'ULB est le deuxième employeur de la Région et veut à l’avenir donner l’exemple à ses 32.000 étudiants. Parce que pour l’instant, les 3800 membres de son personnel ne reflètent pas la diversité de la capitale et des étudiants.

Surtout des hommes, d'âge moyen et des Belges

Malgré des efforts ces dernières années, l'ULB le reconnait, certains déséquilibres restent criants.

Parmi le corps académique, on compte deux fois plus d’hommes que de femmes. Sur l’ensemble des métiers, les personnes de nationalité belge sont également surreprésentées, elles sont 75%.

Dernier exemple, à peine un travailleur sur vingt a moins de 26 ans, que qui est interpelant quand on connaît le taux de chômage élevé des jeunes à Bruxelles.

"En fait, le problème se situe surtout au niveau du corps académique, les professeurs notamment", explique Patricia Mélotte, doctoresse en psychologie sociale et en charge de ce plan diversité. "Et plus on monte dans la carrière, moins il y a de femmes. C'est cela qu'il faut changer, aussi pour donner l'exemple à toutes nos étudiantes qu'elles ont au moins autant de chances qu'un homme de décrocher un poste chez nous".