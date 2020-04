Le Pentagone de Bruxelles en zone de rencontre pour aider au déconfinement

La Ville de Bruxelles réfléchit au déconfinement, prévu en principe le 4 mai, sauf décision contraire du Conseil national de Sécurité. Pour faciliter les déplacements et le respect de la distanciation sociale, le collège des bourgmestres et échevins propose de placer l'ensemble du Pentagone en "zone de rencontre".

20 km/h pour les voitures

"Ce n'est pas une invention de la Ville", explique le bourgmestre (PS) Philippe Close. "Cette disposition existe dans le Code de la Route. Nous réfléchissons aux structures de déconfinement. Comment va-t-on fonctionner? On sait que, dans bon nombre de rues, il n'est pas évident de se croiser sur les trottoirs, sans compter les vélos qui sont aussi en train de se multiplier. Il n'y a pas un mode de transport qui est exclu, simplement, dans la zone de rencontre (...), on permet aux piétons de prendre de l'espace, de déborder des trottoirs et ils sont prioritaires, ainsi que les cyclistes, par rapport aux voitures."

Une tendance régionale?

Ces zones de rencontre tendent à se multiplier progressivement en région bruxelloise, avec le soutien de la Ministre de la mobilité. Dans le cas de la Ville de Bruxelles, il s'agit clairement d'une mesure transitoire, jusqu'à la fin de la pandémie de Covid19.

Dans l'opposition, le MR juge l'idée dangereuse pour les usagers faibles et extrêmement difficile à mettre en oeuvre. Le chef de groupe libéral au conseil communal, David Weytsman, préconise une autre approche: "Nous voulons tout mettre en oeuvre pour que les transports en commun ne soient pas bondés, ne soient pas saturés. C'est ça l'objectif si on veut accompagner le déconfinement et la mise au travail des Bruxelloises et des Bruxellois. Et pour ça nous avons déposé des propositions qui visent non pas à rassembler les habitants, comme le bourgmestre essaie de le faire, dans le centre-ville ou le Bois de la Cambre, mais à créer des axes stratégiques sur tout le territoire de la région bruxelloise en concertation entre les communes et la Région, pour que l'on fluidifie le trafic automobile mais surtout la circulation des vélos pour leur permettre d'accéder aux bassins d'emploi. Ce sont ces mesures dites d'urbanisme tactique qui doivent être prises le plus rapidement possible", conclut David Weytsman.

La STIB temporise

Que pense la société bruxelloise de transport public des "zones de rencontre"? Avec le volume actuel de trafic, c'est tout à faite gérable, nous dit sa porte-parole. Une fois le trafic revenu à son niveau normal, il faudra réévaluer, conclut la STIB.